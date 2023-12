Camila Mayan dio a conocer el último chat con Alexis Mac Allister

A casi un año de este comentado suceso, la modelo e influencer se animó a mostrar la última conversación que mantuvo con el futbolista por WhatsApp y se volvió viral en las redes.

Todo se dio en el programa de streaming Largar o Tragar y como consigna el conductor le preguntó a Camila si era capaz de mostrar sus últimos mensajes con su ex pareja. “Soy una persona muy tranquila. No tengo nada para quemarme, no tengo nada que ocultar. En todo caso cuidaría", confesó ella entre risas antes cumplir con el pedido.