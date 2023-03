Camila Homs volvió a hablar de su ex sin nombrarlo

Y fue precisamente allí donde la mamá de Francesa y Bautista volvió a referirse a su ex. Consultada por Virginia Gallardo si alguna vez pensó en "destrozarle cosas a un ex" en medio de un debate sobre infidelidades y rupturas amorosas, Homs -aunque sin mencionarlo directamente- habló del padre de sus hijos nuevamente.

Camila Homs y Rodrigo de Paul junto a Francesca, la mas grande de sus hijos, cuando a comienzos de la pandemia nada hacía suponer la escandalosa separación que se avecinaba.

“No, no quise romper todo, porque soy muy tranquila, así como me ven. Y yo creo que las cosas se hablan”, disparó contundente y visiblemente crispada. Al tiempo que agregó: “Que me aclare las cosas, si no va, no va. Ok, te respeto. Chau mi amor, vos te lo perdiste, pero la agresividad no va conmigo”.

Y como si esto fuera poco, siguió embalada refiriéndose al tema: “Me pasó que se han mandado alguna y para querer remediar vienen con la carterita, el regalito”, disparó Camila, y cerró contundente: “Si yo quiero algo me lo compro yo. Sino algo más, algo más tangible”.