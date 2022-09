Camila Homs habló por primera vez de su reciente media hermana

Camila Homs

Luego ante la posibilidad de juntarse con ella, dijo: “No sé si ya porque es algo que tendría que procesar, es un cambio fuerte, muchos años, tendré que pensarlo deliberarlo, tomarme mi tiempo. Pero se respeta y entiende todo. No es un problema, después de tantas cosas que me han pasado no lo tomo como un problema, al contrario”.

Además, contó que en todo este proceso su nueva pareja Carlos Benvenutto la acompaña y respeta, cosa que “se valora”. También dijo que con su ex y padre de sus hijos Rodrigo De Paul no se hablan ni se siguen en las redes sociales, pero que como sigue a la Selección, pudo ver el cambio de look del futbolista: “Él suele hacer cosas locas”.

Desde que Chiara Camila Pereyra apareció en los medios, Horacio Homs se mostró abierto a hacerse los análisis correspondientes de ADN para mostrar si existe o no filiación entre ellos. El día que estuvieron los resultados, habló también con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: “Son emociones cruzadas, acá en casa la familia estamos todos contentos. Con Cami todavía no hablé personalmente, si tocamos el tema en otro momento cuando estaba en otro punto”.

“Es un día muy especial porque para colmo es el cumpleaños de mi hijo Juan Cruz. Ahora quiero ir a Buenos Aires o que ella (por Chiara) venga para acá para reencontranos porque mis hermanas también la quieren conocer”, aseguraba en ese momento el hombre que actualmente vive en Mendoza.

Marianela Perutich, mamá de Chiara había contado en A la tarde que tuvo una relación de seis meses con el padre de su hija cuando éste se había separado de la madre de Camila. Allí, la mujer relató que cuando ella le informó del embarazo, Horacio puso en duda su paternidad. Entonces, la mujer se hizo un ADN con otro hombre quien había sido su novio durante un tiempo y al dar negativo, no tuvo más dudas al respecto.

“Cuando el ADN con el otro hombre dio negativo, él (Horacio) me dijo que no hacía falta. No me olvido más: él estaba en Avellaneda, fuimos a una casa bastante humilde, él se sentó, la agarró y me dijo ‘no la puedo negar es mi hija’”, recordó. En ese momento el padre de Camila le dijo que al regresar de un viaje a España se haría cargo de la situación pero nunca más se puso en contacto.

Chiara Pereyra contó: “Mi mamá me dijo a los 7 años qué había pasado. El padre de mi hermana me reconoció. Desde los 12 años sabía que mi papá era Horacio. En el 2012 mi madre se había comunicado con él. Nunca logré a hablar con él porque me bloqueó. Nunca lo juzgué, me puse en el lugar de sus hijas. Yo solo quería un ADN para saber la verdad. Siempre me dio mucho miedo hablar con Romina y Camila”.