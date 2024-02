Brian Fernández a Sabrina Cortéz: "Perdió la cabeza"

"La verdad, no entiendo nada de lo que está pasando. No sé si es todo joda o realmente le afectó mucho el aislamiento y perdió la cabeza. Fue ella quien decidió hacer una presentación hablando 10 puntos de mí y ahora resulta que estaba todo mal, y recién me entero por TV...", siguió.

Luego, deslizó una de las frases más fuertes del extenso. comunicado. "No paró de hablar de mí, para bien o mal, en todo el programa y ahora dice que le dieron la atención que yo no le daba. Admitir la cagada que te mandaste no es una opción, por lo que veo", sentenció.

"Meteme en una casa aislado absolutamente de toda responsabilidad y vas a ver cómo cambia toda la atención. Claramente te comió la cabeza el ambiente y mezclaste un reality con la vida real. Acá estamos en la vida real, hay que laburar y ganarse la vida todos los días y quizás ahí, a veces, tiempo es lo que falta...Me da pena cuando caigas en la realidad y veas como salí a bancarte y apoyarte siempre, r sobre todo que veas como sufrieron afuera por tus actos los que más te quieren", cerró.