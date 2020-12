Beto Casella disparó directo contra Viviana Canosa

“Para lo política la veo. Para la tele no sé si está... Habría que ver cómo le fue este año”, opinó Casella. “Está muy metida en la política, y hasta la veo para encabezar una lista. Ella representa bien una forma de pensar no sé si mayoritaria de la sociedad, pero sí una porción importante, que tiene que ver con la centroderecha”, explicó luego.

Y aclaró que si su colega se inclinara por la política él no la votaría: “Yo no la votaría porque pienso distinto a ella. No la votaría, para nada. Definitivamente no la votaría". Pero no fueron todas críticas, ya que también destacó alguna de sus virtudes: "Es una mujer de carácter y siempre hay que reconocer a los que se comprometen, ella tiene personalidad y puede marcar agenda".

Finalmente, Casella se refirió a los famosos que se meten en el mundo de la política, y aseguró que no era algo que le interesaba.

“Te desperfila. Fijate que Dady Brieva y Alfredo Casero andan con cara de ort# toda la vida. Entonces, si te vas a amargar, dejá.... No la hagas. Yo me imagino al Chino Volpato diciéndole a Dady 'aprovechemos lo último de Midachi porque se nos diluye, hagamos streaming que ahí no nos putean todavía'", sentenció Beto.