Bebe Contepomi reveló el verdadero motivo de su salida de TN

"La Viola sola tengo la experiencia, pero todo lo demás ya empezaba a ser muy abrumador. Cada productor que tiene un turno, es exclusivo pero no saben que estás en todas las producciones. Vos abarcas entonces 24 horas de noticias", explicó Bebe.

"Con 50 años si no me reinventaba ahora, me marchitaba. Tres años me llevó tomar esta decisión, además te preguntas, ¿me atenderán el teléfono si no tengo más La Viola? En un momento te preguntás cuántos te quieren de verdad y a cuántos les servías. Pero me atienden todos", sostuvo.

Y concluyó: "Fue una decisión muy pensada y relajada, en el canal estuve 29 años y en La Viola 25, yo siempre pertenecí a la parte de las noticias, ya no tenía la misma energía y las mismas ganas. También sentí que la tele de a poquito se ve menos".