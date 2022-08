Así confirmó Calu Rivero su embarazo

Y tras viralizarse el bebé en camino que espera Dignity, tal como se hace llamar Calu Rivero desde hace un tiempo, junto al hijo del ex presidente argentino Fernando de la Rúa, la actriz lo confirmó bien a su manera.

Calu Rivero posteo Kairós.jpg

Con una selfie suya, donde se la ve sonriente y con los rayos del sol iluminando su rostro, Rivero se limitó a escribir desde su cuenta de Instagram la palabra "Kairós. Gracias". Sin duda, su forma de revelar el singular momento que atraviesa en la vida espiritual que lleva desde hace algunos años. Sucede que en la mitología griega, Kairós representa un lapso de tiempo diferente al tiempo habitual, Cronos. El tiempo de Cronos es lineal. Es el tiempo que pasa y se va consumiendo. Pero Kairós es el momento en el que algo importante sucede. ¡Y vaya si la gestación de un nuevo ser lo es!

El significativo motivo por el que Calu Rivero no quería que se hiciera público su embarazo con Aíto de la Rúa

En la noche del jueves una bomba explotó en LAM (América TV): Estefi Berardi contó que Calu Rivero está embarazada, y espera un hijo del ex presidente de la Nación, Fernando de la Rúa.

La panelista contó que sabía desde hace algunas semanas la noticia, pero por un pedido especial de Calu, decidió no dar la primicia. "Ella quería esperar porque me dijo 'en dos semanas se lo quiero contar a mi abuela'. No quería que su abuela se entere por televisión", explicó la panelista de LAM.

Fue entonces, Ángel de Brito acotó que la actriz nacida en Catamarca viajaría especialmente al pueblo de su familia para decirle a su abuela de la dulce espera. "Cuando yo me contacté con Calu, me respondió textual ‘gracias por tener el respeto y la amabilidad de preguntarme, estoy viajando en dos semanas a mi pueblo para contarle a mi abuela en persona, gracias’", explicó Estefi Berardi sobre Calu Rivero.