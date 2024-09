Quienes abrirán la pista este lunes serán Coti Romero y su partenaire Matías Acosta, Agustín Chachete Sierra con Marcela Rubido y Walter Alfa Santiago junto a Manu Perin.

"Estoy contenta, me encanta el formato, fui participante del Bailando y hay algo de eso que a mí me divierte. Fui jurado, he transitado desde adentro y me divierte ahora estar como conductora, me encanta", expresaba Florencia Peña en charla con PrimiciasYa tras firmar su contrato como conductora del programa junto a Marcelo Tinelli.

Sin duda será una noche especial con el gran regreso del Cantando 2024 por la pantalla de América Tv, certamen que este año contará con novedades en sus reglas.