Apareció la prueba que confirmaría que Mauro Icardi pasó la Navidad con la China Suárez

La imagen fue compartida por Juariu, que mostró al pequeño Amancio Vicuña con una nena de vestido blanco de fondo. Se trataría de Isabella, que eligió un look similar para esperar a Papá Noel. Si bien ninguno de los protagonistas de esta historia de amor habló del tema, la ex Casi Ángeles sí reconoció que la pasó espectacular en su casa de campo.

“Mi Navidad más feliz en 32 años. No faltaba ni sobraba nadie. Jamás me cansaré de agradecer a Dios por todos los momentos que me hace vivir”, escribió emocionada junto a varios retratos de los momentos que guardará por siempre en el corazón.