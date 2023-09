Ángel de Brito disparó contra Flor Vigna: le dijo maleducada y filtró sus chats

En la segunda gala, Vigna se presentó con pop hits del 2000 junto a su compañero Jony Lazarte y deslumbraron a los presentes, quienes pidieron el 10 automáticamente. Pero el jurado no pensó igual. Fue De Brito quien inició y con pocas palabras: “El equipo es buenísimo, muy sólido, me encanta, mi nota es esta" y les puso un 7.

Y le consultaron por qué no dijo mucho más y respondió: "Para que no se ofenda nadie, después la jefa de coachs me critica, Flor está una semana hablando del tema, los conformo con la nota y se van en paz todos”.