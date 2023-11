Andrea Rincón expuso el conmovedor motivo por el que viajó a París

Esta no es la primera vez que Rincón comparte su sueño de tener un hijo. Antes de estar en pareja con Corrado, la actriz había hecho una entrevista en La noche de Estelita (América), donde contó que no descartaba la posibilidad de ser madre soltera. “Y si tengo que adoptar, voy a adoptar. No me va a aguantar nadie y tampoco voy a aguantar a nadie. Y antes de tener una vida tortuosa, lidiando con alguien, prefiero ser madre y padre. Me sobra para eso”, dijo en 2019.

Durante ese diálogo, había dado más detalles sobre su deseo. “Cuando era chica pensaba tener tres hijos, ahora lo reduje a uno. Es más tiene nombre: Libertad. Antes tenía el nombre de varón y el de la mujer, eran Libertad y León. Pero ahora solo pienso en la nena”, había expresado.