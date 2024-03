Acusaron a Emilia Mernes de intimadora y respondió

¿El motivo? Según narró la chica en un video en TikTok, el problema se generó porque ella estaba vendiendo brillitos, como los que usa la intérprete de "La_Original.mp3". Al parecer, en el producto había una referencia directa a la artista.

“Su equipo de abogados quiso demandar a mi tienda. Me intimaron. Les cambié el nombre, ya no se llaman más ‘brillitos Emilia’ y se venden como antes, ni más ni menos. Ni siquiera ella inventó los brillitos, antes lo hizo Britney Spears. A mí me encanta Emilia, pero esto me la baja porque ellos ganan millones y no les debería molestar lo que haga este emprendimiento, que venda brillitos no les debería ni hacer cosquillas”, manifestó la dueña de dicho emprendimiento.