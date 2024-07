Enzo Fernández pidió disculpas tras la polémica por el festejo de la Selección

Al tomar conocimiento del material, Francia advirtió que demandaría a la Asociación de Fútbol Argentino por racismo, por lo que el jugador del Chelsea decidió elevar unas disculpas tras lo sucedido: "Quiero disculparme sinceramente por un video subido a mi Instagram durante las celebraciones de la Selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay ninguna excusa para estas palabras", comenzó su descargo a través de las historias.

"Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestra celebración de Copa América", indicó el ex River, luego de ser tildado de 'racista' por su compañero de club, Wesley Fofana.