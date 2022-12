En su presupuesto 2023, Capital destinó gran cantidad de fondos para obra pública

El concejal del Frente de Todos Fabián Juárez expuso sobre el proyecto y dijo: "me llena de orgullo que estamos multiplicando el presupuesto en obras y esto ayudará a invertir en mejoras para seguir trabajando por la Capital que soñamos". Asimismo, el edil de Producción y Trabajo Ricardo Gutiérrez comentó que "estamos viviendo un momento histórico y brillante en la municipalidad, con un aumento considerable en el presupuesto. Como ingeniero, tengo mi corazón en las obras y veo con agrado el crecimiento del porcentaje para obras públicas". También, Alfredo Nardi, concejal bloquista, expresó que "éste es el último presupuesto que votamos, y desde que arrancamos en la gestión el presupuesto se fue equilibrando. Comenzamos en 2019 con un 2.29% hasta llegar al 16% en obras con recursos propios". Juan Sansó, de Actuar, agregó que "tenemos un intendente que fue acompañado muy bien por el Gobierno de la Provincia y esto beneficia no solo a los capitalinos sino también a los que la transitan a diario. Además, en barrios donde antes no se hacían obras, hoy se están realizando".

En la sesión extraordinaria, los concejales también aprobaron la Ordenanza tributaria para el ejercicio económico 2023, con la novedad de que se agregó el pago online con un descuento del 10% para los vecinos que opten por esta modalidad. Esto se suma a los descuentos disponibles de “Buen Vecino” del 10% y descuento por pago anticipado anual del 15%.

A su vez, aprobaron la declaración de interés patrimonial histórica, arquitectónica, cultural y turística de la vivienda donde residió la histórica política Emar Acosta.

Concluida la revisión de temas brindada por el secretario administrativo Roberto Correa Esbry, se dio por finalizada la sesión encabezada por el presidente Ariel Palma que agradeció a los concejales por el año de trabajo. También participaron los concejales Mirta Ormeño, Beatriz Muñoz, Irene Romera, Jorge Godoy, Mariano Domínguez, Sergio González y Gerardo Cáceres.