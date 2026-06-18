El goleador modelo de Corea del Sur que sorprendió con su mate

Nacido el 25 de enero de 1998 en Ansan, provincia de Gyeonggi, Cho Gue-sung es el menor de tres hermanos. Completó su educación primaria en la Escuela Iho, la secundaria en Wongok y la técnica superior en Anyang, antes de ingresar a la Universidad de Gwangju para estudiar Ciencias del Deporte, carrera que abandonó al comenzar su formación profesional en el fútbol.

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Fue precisamente en la Universidad de Gwangju donde dio sus primeros pasos. Inicialmente jugaba como mediocampista defensivo. Con el tiempo descubrió que su fuerte estaba en la zona ofensiva. En 2019, fichó por el FC Anyang de la K League 2, club en el que ya había militado como juvenil entre 2014 y 2015. Los buenos rendimientos lo llevaron a ubicarse entre los máximos goleadores de la segunda división y le permitieron dar el salto al Jeonbuk Hyundai Motors de la máxima categoría para la temporada 2020.

En 2021, fue enlistado en el ejército y cedido al equipo militar Gimcheon Sangmu FC. Cho Gue-sung ya había vestido la camiseta del seleccionado nacional, incluso conquistó un título Sub-23, antes de llegar a la mayor: debutó con la absoluta el 7 de septiembre de 2021, en la victoria por 1-0 sobre Líbano, en la tercera ronda clasificatoria al Mundial.

Al regresar al Jeonbuk, lideró la tabla de anotadores de la K League 1 en 2022 y celebró la obtención de la Copa de Corea del Sur ese mismo año. Ante su gran presente, el portugués Paulo Bento, por entonces director técnico de la selección surcoreana, lo incluyó en la lista de convocador para Qatar 2022, donde sus dos goles ante Ghana lo catapultaron a la fama: pasó de 20 mil a casi 2 millones de seguidores en Instagram durante el torneo. Un fenómeno similar al que hoy atraviesan el neozelandés Tim Payne y el caboverdiano Vozinha.

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Además, la notoriedad de Cho Gue-sung trascendió el ámbito deportivo. Su figura se consolidó en la industria de la moda, donde fue portada de prestigiosas revistas y editoriales internacionales. Esta faceta la expone en sus redes sociales, donde suele alternar imágenes de sus campañas con marcas de lujo como Louis Vuitton, prendas urbanas y producciones de moda que exploran diferentes estilos: desde el total denim y el tweed reinterpretado, hasta el puffer blanco de gran volumen y accesorios que reflejan tanto tendencias internacionales como referencias a sus raíces coreanas.

En paralelo a su emergente carrera como modelo, “Gyuni” -apodo con el que lo bautizó Bento- emigró al fútbol europeo. En marzo de 2023, se oficializó su pase al FC Midtjylland de Dinamarca. Allí coincidió con el uruguayo Emiliano Martínez, una cercanía que podría explicar su afinidad con el mate. Es la teoría más sólida sobre su vínculo con la tradicional infusión rioplatense.

Lo concreto es que, en un escenario donde los detalles adquieren relevancia global, Cho Gue-sung se vio nuevamente en el centro de la atención mediático. Aunque no sumó minutos en la victoria de Corea del Sur en el estreno mundialista, su arribo al estadio con un mate en la mano causó furor en las redes. La escena se repitió días después, cuando se mostró con un termo bajo el brazo al acercarse a los fanáticos para firmar autógrafos.