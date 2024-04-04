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DNI, pasaportes y carnet de conducir entre los documentrados encontrados

Desde Relaciones Policiales informaron los nombres y apellidos de las personas que extraviaron sus documentos y fueron encontrados en la vía pública.

En un esfuerzo por reunir a sus propietarios con sus documentos extraviados, la Oficina de División Relaciones Policiales anunció una lista exhaustiva de documentos encontrados en la vía pública. La diversa gama de documentos incluye desde cédulas de identidad y pasaportes hasta carnets de obra social y licencias de conducir.

Entre los documentos encontrados se encuentran los siguientes:

DNI a nombre de:

DÁVILA DARÍO ALBERTO

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MOLINA QUIROGA NAIR EDITH

SORIA WALTER NAHUEL

MARTÍNEZ MINGOLLA BRAYAN ALEJANDRO

DOHMEN NELLY SUSANA

CALDERON ROSANA MYRIAM

ALDECO JORQUERA URIEL ENZO LUIS

FERNÁNDEZ LOZANA HUGO

RIMOLO LIMONE LUCA ISAÍAS

DÍAZ BRAIAN LUCAS

MOLINA ACOSTA MAURO ADRIÁN

BAEZ MARIANA YAMILA

MUNIZAGA MATÍAS EZEQUIEL

BRUNA DEBORA PAMELA

RUIZ CASTRO TIZIANO VALENTÍN

TORNESE MONTERO VALENTÍN HERNÁN

BARBARÁN MAURICIO MANUEL

LUNA MOLINA YAMILA INÉS

MAS RIVEROS PAULINA

ARGUELLO AGÜERO NICOLÁS FABRICIO

GATICA FRANCISCO JOAQUÍN

ABALLAY GISELA EMILSE

VALERA SOSA PABLO DANIEL

MERCADO CONTRERAS CARLOS MARIO

FERNÁNDEZ PEDRO MIGUEL

GONZÁLEZ SILVIA MAGDALENA

ROSALES GUERRA GAEL BENJAMÍN

CALDERON MARTIN

BERENGUEL JOSÉ ANTONIO

JOFRÉ NÉSTOR FABIÁN

MOREYRA GALLARDO MAYCO JULIO

ZABALA MARTÍN ALEJANDRO

FIGUEROA MARCIO ADRIÁN

PÉREZ ARACELI ABIGAÍL

ORTIZ BORREGO ALMA DENIS

RODRÍGUEZ JOSÉ ALBERTO

AGÜERO ÁBILA ANIA PAOLA

OROZCO LUIS ALBERTO

BAMBA MIRTA SILVIA

SARMIENTO PAREDES ISAÍAS EMANUEL

GUGLIELMINO RUIZ MARÍA JAEL

HIDALGO JONATAN FABRICIO

OLIVARES AGUSTÍN EZEQUIEL

CASTRO PATRICIA HAYDEE

QUIROGA JOHANA ALEJANDRA

ÁLVAREZ CIPRIANO WENCELAO

VIDELA GODOY SHEILA JAZMÍN

SANDOVAL LIDIA ANAHÍ

MEJIVA CRISTIAN MAXIMILIANO

HERRERA FACUNDO ANDRÉS

FUENTES EMILIA VIRGINIA

MORALES ARIANA CELENA

CASTILLO QUIMEY LOURDES

MARIA JULIETA EVOLINA RODRÍGUEZ

TORRES YAMILA ANABEL

VILLARROEL MARTÍN FEFERICO

CHAVES AGÜERO LAURA GISEL

LUCERO ABEL SANTIAGO

MOLINI HÉCTOR HUGO

ORTEGA MAURIN MARTINA

GONZÁLES HÉCTOR ADOLFO

CASTRO IGNACIO ROMÁN

FERNÁNDEZ PEDRO MIGUEL

DE LA CRUZ CAMISAY ALEX NAHUEL

RIVEROS FONTECHIA ROCÍO MARLEN

DÍAZ MARGARITA GLADYS

MORALES PEDRO ORLANDO

OLIVIA BUSTOS NATALIA GRACIELA

GUTIÉRREZ LUJÁN MARÍA EMILIA

CARRIZO OLMEDO CELESTE ELIZABET

CAMPAÑA FRANCO DAVID

GUTIÉRREZ ALEXIS EDGAR

PORRA SALINAS JESIMIEL JANINA

DE SANTIS NUNCIO

GATICA FRANCISCO JOAQUÍN

MONTERO ARAYA MATÍAS ANDRÉS

GONZÁLEZ JOSÉ AGUSTÍN

GUERRERO RICARDO ARIEL

LUCERO YANELA MAGALÍ

ORTIZ BORREGO ALMA DENIS

ESCUDERO CRUZ LUIS DAVID

WAGNER MILAGROS VERÓNICA

VILLAFAÑE GERARDO MIGUEL

ESPINOSA BRAIAN FIDEL

GIL PACHECO GONZALO NICOLÁS

ROJAS CARDENAS CECILIA DE LAS MERCEDES

TEJADA FLORENCIA

CÉDULA de conducir a nombre de:

ESPEJO JOSÉ ALEJANDRO

BUSTOS RIVADERO TERESITA SILVANA

ABALLAY GALDEANO HERNÁN RAÚL

DÍAZ BRAIAN LUCAS

GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER

CORTEZ ROBLES JOAQUIN JOSÉ

GUZMAN SARA GABRIELA

MONTERO LILIANA MABEL

OYOLA IGNACIO MARTIR

ABALLAY GALDEANO OFELIA AMALIA

GOMEZ ROJAS MARIANO OMAR

SANTANDER JORGE LUIS

PASAPORTE a nombre de:

AGUILAR CUADROS NICOLÁS ANTONIO

ALONSO RUEDA NÉLIDA OLGA

CARNET de obra social provincia a nombre de:

GONZÁLEZ HÉCTOR ADOLFO

GONZÁLEZ SILVIA MAGDALENA

MÁRQUEZ RAÚL ANTONIO

ARMENDARIZ MÓNICA

GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAV

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