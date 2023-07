Día Mundial del Cacao: los beneficios de este alimento

En ese sentido, un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard demostró que no todo es tan negativo para los fanáticos del chocolate, y que la ingesta diaria de este alimento puede traer varios beneficios para la salud, si se lo consume en la cantidad correcta.

Los especialistas recomendaron dentro de una alimentación equilibrada el consumo de chocolate de forma moderada, y aconsejaron elegir aquellos con un 70% o más de cacao para obtener mayores beneficios, y evitar el exceso de azúcar y grasas saturadas de los clásicos chocolates con leche que pueden adquirirse en kioscos y supermercados.

En ese sentido, y tras asegurar que el secreto está en los flavonoides, un compuesto del cacao que tiene múltiples propiedades saludables, los expertos enumeraron cinco beneficios probados para la salud de comer chocolate.

1- Es bueno para el corazón

Cada vez son más los estudios científicos que demuestran que el consumo de determinados alimentos funcionales, como el chocolate negro, otorga diversos beneficios para la salud en general y sobre la salud cardiovascular en especial.

Por caso, un trabajo publicado por The European Heart Journal determinó que comer una onza (el equivalente a 28 gramos) de chocolate al día, preferiblemente negro, puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares por los efectos de los flavonoles que contiene el cacao.

Los investigadores del instituto alemán de nutrición humana Nuthetal, autores de ese análisis, determinaron que consumir entre seis y ocho gramos al día es suficiente para obtener los beneficios relacionados con la salud del corazón.

2- Mejora las funciones cognitivas

Los investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard descubrieron que consumir dos tazas de chocolate caliente al día podría ayudar a las funciones cognitivas de los adultos mayores. Los resultados se reflejaron a través de un experimento de laboratorio, según el que el extracto de cacao podría ayudar a retrasar los síntomas del deterioro cognitivo como la pérdida de la memoria en adultos mayores, la enfermedad de Alzheimer, y la alteración de las vías nerviosas del cerebro.

Los especialistas aconsejan elegir aquellos chocolates con un 70% o más de cacao para obtener mayores beneficios (Archivo)

3- Ayuda a mantener controlado el colesterol

Contrario a lo que se cree, un estudio publicado en The Journal of Nutrition sugiere que el consumo de chocolate podría ayudar a reducir los niveles de colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL), también conocido como “colesterol malo”.

Los investigadores se propusieron investigar si las barras de chocolate que contienen esteroles vegetales (PS por su sigla en inglés) y flavonoides de cacao (CF por su sigla en inglés) tienen algún efecto sobre los niveles de colesterol, y hallaron que el consumo regular de barras de chocolate que contienen PS y CF, como parte de una dieta baja en grasas, puede ayudar a la salud cardiovascular al reducir el colesterol y mejorar la presión arterial.

Pese a la mala fama que tiene el chocolate por su aporte de calorías y azúcar, son muchos sus beneficios en todas las etapas de la vida (Getty)

4- Beneficia el desarrollo fetal durante el embarazo

Comer aproximadamente una onza (el equivalente a 28 gramos) de chocolate todos los días durante el embarazo podría beneficiar el crecimiento y el desarrollo fetal, según un estudio presentado en la Reunión de Embarazo de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en Atlanta.

5- Aumenta el rendimiento atlético

Los hallazgos publicados en The Journal of the International Society of Sports Nutrition sugieren que un poco de chocolate amargo podría aumentar la disponibilidad de oxígeno durante el entrenamiento físico.

Los investigadores estudiaron a ciclistas que realizaban pruebas de tiempo en el Reino Unido y descubrieron que “después de comer chocolate negro, los ciclistas utilizaron menos oxígeno cuando pedalearon a un ritmo moderado y también cubrieron más distancia en una prueba de tiempo de dos minutos”.