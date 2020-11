Cristiano Ronaldo marcó un doblete para la Juventus

En tanto, Lazio superó a Crotone por 2 a 0, con un gol del tucumano Joaquín Correa, mientras que Spezia empató sin goles con Atalanta.

Las posiciones, hasta el momento, son lideradas por Milan con 17 puntos, seguido por Juventus, con 16, y luego se encoluman el sorprendente Sassuolo con 15.

Juventus 2-0 Cagliari | Double From Ronaldo Puts Juventus Closer To The Top | Serie A TIM