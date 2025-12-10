"
San Juan 8 > Agencia Nacional de Discapacidad

Confirmaron la restitución de las pensiones no contributivas suspendidas por ANDIS

La medida se concretó en cumplimiento de la resolución judicial obtenida tras el amparo colectivo presentado por la Defensoría del Pueblo de San Juan.

La Defensoría del Pueblo de San Juan, encabezada por Florencia Peñaloza, informó que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez que habían sido suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya fueron restituidas y depositadas. La medida se concretó en cumplimiento de la resolución judicial obtenida tras el amparo colectivo presentado por el organismo provincial.

Tras esta restitución, se solicita a las personas beneficiarias que se dirijan a sus lugares habituales de cobro para verificar que los pagos estén acreditados en su totalidad. Esto incluye los haberes adeudados, el mes de diciembre y el medio aguinaldo. Desde la institución remarcan que este paso es esencial para confirmar que el restablecimiento se haya realizado sin inconvenientes.

La Defensoría del Pueblo continuará acompañando a las y los titulares de las pensiones, realizando un seguimiento permanente de la implementación de la medida y brindando asistencia a quienes aún presenten dudas o dificultades respecto a su situación particular.

Para más información o consultas, la ciudadanía puede comunicarse con la Defensoría del Pueblo de San Juan a través de sus canales oficiales:

