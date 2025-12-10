La Defensoría del Pueblo de San Juan, encabezada por Florencia Peñaloza, informó que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez que habían sido suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya fueron restituidas y depositadas. La medida se concretó en cumplimiento de la resolución judicial obtenida tras el amparo colectivo presentado por el organismo provincial.
Confirmaron la restitución de las pensiones no contributivas suspendidas por ANDIS
La medida se concretó en cumplimiento de la resolución judicial obtenida tras el amparo colectivo presentado por la Defensoría del Pueblo de San Juan.