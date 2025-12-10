Confirmaron la restitución de las pensiones no contributivas suspendidas por ANDIS

Tras esta restitución, se solicita a las personas beneficiarias que se dirijan a sus lugares habituales de cobro para verificar que los pagos estén acreditados en su totalidad. Esto incluye los haberes adeudados, el mes de diciembre y el medio aguinaldo. Desde la institución remarcan que este paso es esencial para confirmar que el restablecimiento se haya realizado sin inconvenientes.

La Defensoría del Pueblo continuará acompañando a las y los titulares de las pensiones, realizando un seguimiento permanente de la implementación de la medida y brindando asistencia a quienes aún presenten dudas o dificultades respecto a su situación particular.