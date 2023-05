WhatsApp: qué dice un mensaje de voz sin haberlo escuchado

Whataspp se ha convertido en una de las aplicaciones en donde la mayoría de usuarios las utilizan para charlar de manera rápida y segura a través de sus dispositivos móviles, aquí puedes encontrar desde familiares que se fueron al extranjero hace buen tiempo, tu pareja, mejores amigos, hasta el propio jefe de tu trabajo, no obstante, hay detalles que no deben faltar en tu teléfono, sobre todo si es que no te encuentras en un lugar privado o simplemente es imposible escucharlo por la cantidad de bulla que hay alrededor. Así que toma nota.