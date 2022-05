WhatsApp Plus se renueva y permite ver los vistos en tu estado

La principal novedad de WhatsApp Plus 2022 20.40.0 es una notificación cuando vean nuestro Estado de WhatsApp, que permite estar al tanto de quienes han visualizado las fotos o vídeos que subimos.

Es posible activar esta novedad en la siguiente ruta:

Configuración de WhatsApp Plus -> Pantalla de Inicio -> Notificación de Estado Visto

Además, se han solucionado diversos errores, sin concretar en qué consisten, pero que seguro que mejoran la estabilidad y fiabilidad general, sobre todo si pensamos que WhatsApp Plus es una app cargada de funciones.

Por último, ahora se utiliza como base WhatsApp 2.22.6.72 de la tienda Google Play Store, algo importante, pues es necesario que sea reciente para ir implementando las novedades.

No debemos olvidar que ya es posible reaccionar a los mensajes de WhatsApp si realizamos la descarga de WhatsApp Plus 2022 20.40.0. De hecho, ya fueron habilitados hace unos días, adelantándose al calendario oficial de pruebas.

Al final del artículo dejamos el enlace con la descarga de WhatsApp Plus 2022 20.40.0, pues al no ser un desarrollo oficial, no se encuentra en la tienda de Android. Si ya lo utilizamos, es posible actualizar WhatsApp Plus de manera más sencilla.

Desde luego, vale la pena echar un vistazo a WhatsApp Plus 2022 que, más allá de los nuevos avisos cuando alguien vea nuestros Estados, está llena de funciones ingeniosas para facilitarnos el día a día.