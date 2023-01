WhatsApp: las cinco funciones que podrían aparecer en 2023

Chats privados que solo se abren con PIN

WhatsApp nos permite ocultar chats mandándolos a la carpeta de archivados, pero realmente cualquier persona con acceso a nuestro móvil puede verlos si entra en ese apartado. Por eso, para 2023 le pedimos a WhatsApp que añada las conversaciones privadas a las que solo se puede acceder mediante un PIN secreto. Esta función está disponible en la app Viber y, la verdad, nos parece todo un acierto.

En algunas ocasiones, queremos conversar tranquilamente por WhatsApp teniendo la seguridad de que nadie más podrá ver el contenido del chat. Sin embargo, como decimos, cualquier que nos coja el teléfono desbloqueado o nuestro ordenador con WhatsApp Web puede leer todos los mensajes.

Con estos chats privados que queremos ver en WhatsApp podríamos configurar una conversación como oculta y enviarla así a una carpeta de WhatsApp que solo se pudiese desbloquear con un PIN o contraseña que nosotros mismos elegiríamos. Si la plataforma quiere mejorar la privacidad de sus usuarios, esta le vendría muy bien.

Borrado de mensajes sin rastro

Si sigues la actualidad de WhatsApp, sabrás que en 2022 el servicio implementó un cambio muy, muy interesante. Y es que WhatsApp ya no avisa al resto de personas cuando abandonas un grupo. Atención, esto no significa que los participantes nunca se enteren de tu salida, pueden verlo si entran en la información de los miembros del chat grupal. Sin embargo, este cambio sí facilita que tu abandono sea más discreto que anteriormente.

Bien, desde aquí le pedimos a los responsables de WhatsApp que hagan lo mismo con el borrado de mensajes, es decir, que no lo notifique en la conversación. Es verdad que es muy útil poder borrar mensajes en WhatsApp, pero la experiencia se ve empañada cuando aparece el aviso de que hemos eliminado el mensaje. Sí, el destinatario no puede ver el contenido, pero sabe que le hemos enviado algo que no debería ver.

Búsqueda de mensajes por fecha

Existen diferentes métodos para buscar mensajes en WhatsApp, pero aún no está disponible el que nos permite hacerlo por una fecha concreta. En algunas ocasiones, no sabemos el contenido del mensaje que queremos encontrar, pero sí sabemos qué día lo enviamos. WhatsApp lleva años probando la función de búsqueda de mensajes por fecha, pero aún no se ha decidido a lanzarla para todos sus usuarios.

Es por eso que al 2023 le pedimos que, de una vez por todas, WhatsApp integre la búsqueda de contenido por fecha. De esa forma, podremos acceder a un calendario en el que seleccionamos un día en concreto para que nos muestre todos los mensajes enviados en dicha fecha. Es un método más sencillo y también más rápido, pues nos evita tener que navegar por toda la conversación hasta llegar al día exacto que queremos buscar.

Edición de mensajes enviados

Al igual que a Twitter, a WhatsApp le pedimos que nos permita editar mensajes ya enviados. Seguro que en alguna ocasión te has equivocado al escribir un mensaje, obligándote a borrarlo para escribirlo de nuevo o a especificar en un nuevo mensaje el error. Por eso, uno de nuestros deseos para 2023 es que la plataforma de mensajería añada la posibilidad de editar mensajes fácilmente.

No sería nada innovador en cuanto a apps de mensajería, pues es una función que ya está disponible en otros servicios como Telegram. Afortunadamente, parece que WhatsApp ya está desarrollando esta herramienta de edición y podremos disfrutarla todos los usuarios a lo largo del nuevo año.

Videollamadas más avanzadas

Las videollamadas de WhatsApp tienen un buen funcionamiento, incluso ya admiten hasta 32 participantes de forma simultánea. Eso no evita que sigan siendo bastante simples en cuanto a funciones, lo máximo que podemos hacer es crear y compartir enlaces de llamadas o sumarnos a la conversación en cualquier momento, no justo cuando se inicia.

Si WhatsApp quiere competir cara a cara con aplicaciones de videollamadas como Zoom, se tiene que poner las pilas este 2023. Desde aquí le proponemos que nos permita compartir la pantalla de nuestro móvil para que el resto de participantes vean el contenido, programar videollamadas en una fecha y hora concretas e incluso la opción de grabar las videollamadas.

Estas 5 ideas solo son propuestas que se nos han ocurrido y que nos gustaría ver en WhatsApp, pero la realidad es diferente y quizás la plataforma nunca añada nada similar. De momento, tenemos que conformarnos con aprovechar al máximo las funciones que sí están disponibles y aquellas que llegarán con total seguridad en los próximos meses, como el botón de bloqueo que comentábamos al inicio.