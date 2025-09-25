"
San Juan 8
La nueva apuesta de Netflix que es furor: una serie llena de erotismo y suspenso psicológico

Una serie de Netflix despierta interés global con un relato intenso donde la obsesión, la venganza y el deseo dominan cada episodio.

El público ya la menciona como una de las más intensas del año. Entre romances tóxicos, secretos que destruyen familias y la figura de una huésped misteriosa, la historia promete atrapar desde el primer capítulo. La mezcla de erotismo y drama psicológico la convierte en un fenómeno que nadie quiere dejar pasar.

De qué trata La Huésped, la nueva serie de Netflix

La Huésped narra la vida de Silvia, interpretada por Laura Londoño, quien enfrenta una crisis matrimonial con su esposo Lorenzo, encarnado por Jason Day. A la vez, lidia con la adicción de su hija Isabela, lo que convierte a su hogar en un campo de batalla emocional. En ese escenario de fragilidad aparece Sonia, el personaje que cambia todo.

Sonia, a cargo de Carmen Villalobos, ingresa en la vida de Silvia tras un viaje inesperado. Lo que empieza como un encuentro casual pronto revela un trasfondo cargado de venganza y manipulación. Su llegada altera la estabilidad de la familia y destapa heridas imposibles de ignorar.

La trama desarrolla un entramado de pasiones, traiciones y juegos psicológicos donde cada personaje arrastra sus propios fantasmas. En 20 episodios, la serie explora hasta dónde puede llegar la obsesión cuando el deseo y la sed de revancha se imponen sobre la razón.

Netflix: tráiler de La Huésped

Embed - La huésped | Tráiler oficial | Netflix

