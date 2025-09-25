La nueva apuesta de Netflix que es furor: una serie llena de erotismo y suspenso psicológico

El público ya la menciona como una de las más intensas del año. Entre romances tóxicos, secretos que destruyen familias y la figura de una huésped misteriosa, la historia promete atrapar desde el primer capítulo. La mezcla de erotismo y drama psicológico la convierte en un fenómeno que nadie quiere dejar pasar.

De qué trata La Huésped, la nueva serie de Netflix

La Huésped narra la vida de Silvia, interpretada por Laura Londoño, quien enfrenta una crisis matrimonial con su esposo Lorenzo, encarnado por Jason Day. A la vez, lidia con la adicción de su hija Isabela, lo que convierte a su hogar en un campo de batalla emocional. En ese escenario de fragilidad aparece Sonia, el personaje que cambia todo.