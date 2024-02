Usaron inteligencia artificial prara hablar con familiares fallecidos

El experimento aprovechó tecnologías basadas en inteligencia artificial para recrear, a partir de audios reales, las voces de personas fallecidas. Pero fueron un paso más allá: no solo reprodujeron esas voces, algo muy sencillo de hacer (ejemplos sobran) sino que crearon bots con identidades que se hacían pasar por el familiar que ya no está.

Así, hicieron que los muertos puedan conversar con los vivos y les plantearan cuestiones como, por ejemplo, si les había quedado algún tema pendiente para hablar, si les querían contar algo, o cómo habían estado desde su propia muerte.

Los resultados y las interacciones fueron sorprendentes. Aun sabiendo que del otro lado había una computadora que se hacía pasar por el ser querido fallecido, los participantes del experimento se emocionaron y lloraron después de oír la voz de su familiar. Incluso todos les respondieron como si hubieran estado hablando con la persona real, viva.

Sin embargo, en las redes sociales, el experimento no fue muy bien recibido. “Es una pésima idea, genera expectativa sobre el proceso de volver a escuchar y hablar con un muerto. No hay que ir muy lejos, Black Mirror ya lo planteó y salió mal”, reflexionó un usuario en Twitter/X en referencia a un capítulo de la serie futurista de Netflix en el que la protagonista podría hablar e interactuar con su pareja muerta en un accidente de tránsito, gracias a una inteligencia artificial.

“Esto está mal. Esas personas están muertas. No tratemos de sustituirlas por robots que no son ellos, me parece jugar con temas en los que no hay que entrar. Es todo ilusionismo y puede salirnos caro”, afirmó otra persona.

En general, las respuestas al video publicado por la cuenta oficial de El Hormiguero en X, coincidían en que se trató de un golpe bajo y una experiencia cruel, poco ética. Muchos aseguraron que este tipo de situaciones terminaría dejando traumas y problemas psicológicos a quienes las experimenten.