Una foto argentina entre las mejores de la Vía Láctea 2025

La toma obtenida por la fotógrafa marplantese fue realizada por la noche en las Salinas Grandes, provincia de Jujuy, y muestra una espectacular panorámica del cielo nocturno.

“¡Todavía no lo puedo creer! Estoy inmensamente feliz de que una de mis imágenes haya sido seleccionada por Capture the Atlas dentro de las mejores 25 fotografías de vía láctea del año 2025. Me siento chiquita en este mundo con increíbles fotógrafos, pero acá estoy compartiendo con algunos de ellos. Gracias Dan Safra por tener en cuenta mi trabajo, no te das una idea de lo importante que es para mí. Hago esto por la simple fascinación hacia lo que no podemos tocar y apenas percibir. Por compartir y pasar un buen momento. Orgullosa de este hermoso país, quiero mostrar su diversidad de paisajes y cielos alucinantes", expresó la fotógrafa en su cuenta de Instagram.