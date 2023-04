Una exquisita tarta de ricota que saldrá perfecta con pocos ingredientes

Para que la tarta de ricota salga de manera excelente es recomendable seguir algunas indicaciones: evitar utilizar frutas que contengan enzimas sin cocinarlas antes, ya que estas harán que no se cuaje la elaboración. Por otro lado, para que la masa no se quiebre al hornearla, se recomienda no batir demasiado los huevos. De esta manera, se obtendrá un delicioso acompañante para el té o el café.

Ingredientes

200G. manteca

15g. azúcar

1 pizca de sal

Ralladura de 2 limones

Esencia de vainilla

4 huevos

400g. de harina

1 cdita. polvo para hornear

600g. de ricota

180g. azúcar

Azúcar impalpable