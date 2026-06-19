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Un riesgo cotidiano: cómo prevenir accidentes con celulares y baterías de litio

La muerte de una mujer en Córdoba reavivó las advertencias sobre el uso de baterías de litio. Especialistas explicaron cuáles son los riesgos y qué medidas simples pueden ayudar a prevenir accidentes.

La muerte de María Lucila Pagani en Córdoba, tras la explosión de una batería de celular, volvió a poner en debate un elemento presente en millones de hogares: las baterías de litio que alimentan teléfonos, computadoras, monopatines y hasta vehículos eléctricos.

Aunque los especialistas remarcan que este tipo de accidentes son poco frecuentes, advierten que la expansión de estas tecnologías obliga a incorporar nuevos hábitos de seguridad.

"Sin baterías no veo la sociedad", aseguró el investigador del Conicet Arnaldo Visintin, al destacar que estos dispositivos son fundamentales para la vida cotidiana y para la transición hacia energías más limpias.

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Las baterías de litio están en celulares, notebooks, tablets, herramientas inalámbricas y vehículos eléctricos. Su popularidad creció por su capacidad para almacenar energía durante más tiempo y ocupar menos espacio.

Sin embargo, en determinadas circunstancias pueden presentar fallas vinculadas al sobrecalentamiento o a problemas internos en sus sistemas electrónicos de control. Según explicó Visintin, uno de los primeros signos de alerta aparece cuando la batería comienza a deformarse.

"Lo primero que vemos es que se hincha", señaló el especialista. Esa situación puede anticipar problemas más graves, como la emisión de humo o incluso un incendio.

Qué recomiendan los expertos

Entre los principales consejos para reducir riesgos figuran:

  • Evitar cargar celulares, notebooks o monopatines cerca de la cama.
  • No dejar dispositivos enchufados durante toda la noche sin supervisión.
  • Revisar periódicamente si la batería presenta hinchazón o deformaciones.
  • Alejar los equipos de fuentes de calor intenso.
  • Utilizar cargadores y accesorios adecuados para cada dispositivo.

Los especialistas también recomiendan prestar atención a cualquier calentamiento excesivo durante la carga, ya que puede ser una señal de advertencia. La creciente incorporación de vehículos eléctricos y dispositivos alimentados por baterías plantea nuevos desafíos para usuarios, empresas y organismos de control.

Por eso, los expertos consideran que la información y la educación son herramientas fundamentales para convivir de manera segura con una tecnología que ya forma parte de la vida diaria.

Mientras las baterías de litio continúan ganando protagonismo en hogares y ciudades, la recomendación es clara: conocer sus riesgos, adoptar medidas preventivas y no subestimar señales que podrían evitar accidentes.

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