Un riesgo cotidiano: cómo prevenir accidentes con celulares y baterías de litio

Las baterías de litio están en celulares, notebooks, tablets, herramientas inalámbricas y vehículos eléctricos. Su popularidad creció por su capacidad para almacenar energía durante más tiempo y ocupar menos espacio.

Sin embargo, en determinadas circunstancias pueden presentar fallas vinculadas al sobrecalentamiento o a problemas internos en sus sistemas electrónicos de control. Según explicó Visintin, uno de los primeros signos de alerta aparece cuando la batería comienza a deformarse.

"Lo primero que vemos es que se hincha", señaló el especialista. Esa situación puede anticipar problemas más graves, como la emisión de humo o incluso un incendio.

Qué recomiendan los expertos

Entre los principales consejos para reducir riesgos figuran:

Evitar cargar celulares, notebooks o monopatines cerca de la cama.

No dejar dispositivos enchufados durante toda la noche sin supervisión.

Revisar periódicamente si la batería presenta hinchazón o deformaciones.

Alejar los equipos de fuentes de calor intenso.

Utilizar cargadores y accesorios adecuados para cada dispositivo.

Los especialistas también recomiendan prestar atención a cualquier calentamiento excesivo durante la carga, ya que puede ser una señal de advertencia. La creciente incorporación de vehículos eléctricos y dispositivos alimentados por baterías plantea nuevos desafíos para usuarios, empresas y organismos de control.

Por eso, los expertos consideran que la información y la educación son herramientas fundamentales para convivir de manera segura con una tecnología que ya forma parte de la vida diaria.

Mientras las baterías de litio continúan ganando protagonismo en hogares y ciudades, la recomendación es clara: conocer sus riesgos, adoptar medidas preventivas y no subestimar señales que podrían evitar accidentes.