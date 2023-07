Un joven pasó casi 300 días sin usar shampoo

Hace unos días Jonny relató cuáles son los productos que dejó de usar para llevar adelante su objetivo. “295 días sin champú, ni acondicionador, ni aloe vera, ni jalea real, ni melaza, ni té verde, ni extracto de camomila, ni raíz de baobab, ni jabón de Marsella, ni semillas de chucrut, ni esencia de queratina ni Pilexil Forte, amigos, nada”, explicó.

Y agregó: “Ustedes eligen intentar fortalecer nuestra constante con variables o fortalecer nuestras variables con nuestro poder individual y único”, aunque sus palabras generaron un poco de confusión en el pie del video, indico que “nada es todo”, al referirse a la nueva técnica adoptada.

En las últimas horas, el influencer superó los 300 días sin usar shampoo y decidió responder a los internautas que le consultaron sobre si por usar este método comenzó a tener caspa. "El sudor siempre me generaba caspa, desde los 14 años. Cuando llevaba dos o tres meses de reto tuve un punto de caspa terrorífico", destacó.

Y continuó: "Pueden echar un vistazo al vídeo 106 en el que verán que hay gran cantidad de partículas que se precipitan desde mi cabeza. Pero déjenme decirle que ha sido a partir del día 270 no hay ni rastro. No se nota, pero vengo de sudar un como un animal y no me pica un pelo. Y lo más importante no tengo caspa. En mi caso, han sido 270 días para erradicar la caspa totalmente".

Su último vídeo se viralizó en la plataforma china. Hasta el momento cuenta con más de 1.5 millones de visualizaciones, cerca de 132 mil me gusta y cientos de comentarios de usuarios que estaban en su mayoría sorprendidos con el efecto que causó en su pelo y también hubo quienes se tomaron con gracia su experiencia.

“Lo tenés más sedoso que yo”, "Amo", “Yo paso un día sin lavarlo y podés freír papas fritas en mi cabeza”, "Mi amigo explicando por qué no se baña", "El mío es rizado, me hago eso y parezco un nido de ave”, “Voy a probarlo”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Por último, muchos usuarios tuvieron curiosidad por esta nueva práctica y le hicieron algunas consultas con la intención de aplicarlo a sus vidas. “¿Crema de peinar tampoco usás?”, "Si no me quito bien el shampoo me da caspa también?", "¿Solo con agua?”, “¿Y cómo hacés con el olor?”, “Por favor contá sobre la transición, qué tan dura fue y cómo la transitaste. Quiero hacerlo, pero no me animo, tengo miedo de que me quede grasoso y con olor”, le preguntaron sus seguidores.