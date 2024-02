Un estudio reveló que el dinero no hace a una persona feliz

Las personas que viven en sociedades a pequeña escala en los márgenes del mundo moderno llevan vidas tan felices y satisfactorias como las personas de naciones ricas y tecnológicamente avanzadas, informaron investigadores en Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Sorprendentemente, muchas poblaciones con unos ingresos monetarios muy bajos reportan niveles promedio muy altos de satisfacción con la vida, con puntuaciones similares a las de los países ricos”, señaló el investigador principal, Eric Galbraith, profesor de la Universidad McGill en Montreal.