Tres formas de usar el carozo de la palta

Ingredientes

2 carozos de palta

1 ramita de canela

1 lt de agua

El carozo de la palta puede rayarse y usarse en tratamientos de cosmética.

El primer paso es romper o trocear la canela y ponerla a hervir con el carozo o hueso de la palta partido por la mitad. Retira del fuego y deja reposar toda la noche para que el hueso de la palta libere sus propiedades.

Pasa el líquido a un envase con atomizador o pulverizador, y podrás usarlo como tónico todos los días en el cabello. Con el paso del tiempo el mismo se verá brilloso y sedoso.

PIEL

En el caso de la piel, los huesos o carozos de la palta se pueden usar de dos formas, ya sea para reducir el acné o para combatir las arrugas.

ACNÉ

Ingredientes

1 carozo de palta rallada finamente.

1 cda. de yogurt natural.

1 cda. de miel de abeja.

1 limón, el jugo.

En este caso, la preparación consiste en mezclar los ingredientes en un recipiente hasta lograr una pasta homogénea. Aplica esta mezcla en el rostro, especialmente en las zonas afectadas por el acné.

Deja actuar esta mezcla en la piel durante 20 minutos y después retira con abundante agua fría. Finaliza aplicando crema hidratante.

ARRUGAS

Ingredientes

1 carozo de palta

1/2 tz de leche

1/2 banana

En este caso, el primer paso será triturar lo más que puedas el hueso o carozo de la palta. Coloca el polvo en un recipiente y añade el resto de los ingredientes. Mezcla bien. Aplica esta preparación sobre todo el rostro y deja actuar durante 25 minutos. Usa 2 veces por semana para ver resultados pronto.