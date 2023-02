Tips para hacer limpieza y reducir el estrés

“El impacto de la limpieza en la salud mental se convirtió en un tema de estudio. De hecho, se determinó que los espacios limpios y ordenados contribuyen a reducir el estrés y, por el contrario, el desorden se vincula a la confusión y a la tensión”, señaló la licenciada en Comunicación Social y Psicología española, María Fátima Seppi Vinuales. Además, resaltó que el cuidado de la salud en general tiene mucho que ver con las condiciones del entorno en el que vive la persona, por lo cual los lugares desordenados generan sensación de agobio, incomodidad y malestar.

“Es por eso que, desde la psicología, no se pueda obviar hacer recomendaciones respecto a los espacios más frecuentados, tanto laborales como domésticos. Incluso, propone enfocar la limpieza de la mano del mindfulness, que es la práctica de atención plena en el momento presente (aquí y ahora)”, dijo. También añadió: “De este modo, la persona, al concentrarse en una tarea precisa y específica, reduce la ansiedad y sus pensamientos negativos o angustiantes respecto al futuro. Por supuesto, esto repercute en un mejor estado sea ánimo”.

Consecuencias del desorden sobre nuestra mente

“¿Cuántas veces perdemos tiempo intentando encontrar algo que creíamos que estaba en un lugar y no estaba? ¿Cuál fue la sensación? ¿Frustración, enojo, ansiedad? Seguramente a todos nos habrá pasado alguna vez, o varias, pero la falta de limpieza y de orden tiene esos efectos”, expresó la psicóloga y los enumeró.

Ansiedad. Porque también provoca una sensación de pérdida de control.

Disminución de la concentración. Se da porque, ante lugares demasiado cargados, el cerebro recibe de manera constante un montón de estímulos, de modo que resulta en una hiperexcitación.

Dificultad para descansar. Tiene relación con el punto anterior porque la mente no encuentra un espacio de descanso. Por ejemplo, ver un lugar lleno de cosas cada vez que levantamos la vista, lejos de invitarnos a un recreo mental, termina por agobiarnos.

Desperdicio. La mala organización también nos lleva al desperdicio. Por ejemplo, encontrar latas de productos vencidos porque habían quedado muy detrás en la alacena.

Acumulación. Hay que pensar también en el apego innecesario por ciertos objetos. No se tiran, no se donan, no se destinan a su reciclaje y la acumulación no resulta positiva.

Problemas de convivencia. El desorden también afecta la convivencia y las relaciones interpersonales. Vivir en un hogar limpio y ordenado facilita la vida de todos sus habitantes.

La limpieza ayuda a reducir el estrés

Tener nuestras cosas en orden nos ayudará a encontrarlas más fácilmente para usarlas cuando las necesitamos. De este modo, podremos gestionar mejor nuestro tiempo.

Limpiar ayuda a tener una sensación de control, lo que reduce el estrés.

Tener la sensación de logro, iniciar una tarea y poder terminarla, sobre todo con un resultado positivo que se relaciona con un mayor bienestar y disfrute del hogar.

Tener nuestras cosas a mano también ayudará a reducir el consumo. Más de una vez compramos cosas que necesitamos, pero porque no sabemos dónde guardamos las que adquirimos anteriormente.

Nuestra concentración y productividad empezarán a mejorar.

5 consejos para hacer limpieza y reducir el estrés

La psicóloga señaló: “Ver la limpieza como una obligación es una manera de predisponerse a lo negativo, pero, si la idea es eliminar el desorden, habrá que empezar a implementar rutinas de aseo de forma más regular”. En tanto, dio recomendaciones para sacarles provecho a estas tareas para reducir el estrés.

Intentar elegir un día para hacerlo, coordinando con el resto de las personas del hogar si vivimos con alguien. Es importante que todos se hagan responsables y que no se convierta en algo individual.

No planificar sobre un imposible o sobre un sacrificio. Si el sábado es un día de descanso, no planificar levantarse temprano solo para la limpieza, sino que debemos intentar empezar el día relajados, con un buen desayuno y luego realizar esta tarea doméstica.

Poner la mejor playlist o lo música que nos gusta mientras limpiamos, de modo que sea más entretenido.

Abrir las ventanas y dejar que circule el aire. No solo nos hará sentir mejor, sino que también estaremos cuidando la salud al prevenir alergias.

Optar por usar organizadores. Sirven para clasificar objetos y facilitan su búsqueda cuando los necesitamos.