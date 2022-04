Tiene celiaquía y su novio le compró sándwiches de miga

A pesar de ello, la joven nunca se imaginó que ese tuit se iba a convertir en una historia viral que fue protagonizada por ella y su novio llamado Darío. El posteo que fue compartido por miles de usuarios en Twitter dice lo siguiente: “Novio entró feliz a casa y me dijo: ‘Amor, traje sándwiches de miga de (jamón) crudo para que comamos’. Pensé que era una chiste. Sirvió en la mesa y se olvidó que soy celíaca. Medio fav y lo gorreo”.

“Soy celíaca hace un año y él es el que más me cuida”, reveló después Lucia Abelleira. Siguiente a ello, agregó: “Él justo había salido y le dije si podía comprarle algo a Valentina, mi hija. Cuando volvió me comentó que había comprado de crudo y queso para que comamos todos”.

Luego, la usuario explicó: “Pensé que me estaba haciendo un chiste y no le contesté. Soy celíaca hace un año y él es el que más me cuida para que ningún alimento me contamine”. “Me fui a la habitación a hacer unas cosas, me llamó a la mesa y otra vez supuse que me estaba cargando. Cuando me acerqué vi que estaban los sándwiches sobre la mesa. Le pregunté cómo iba a comer eso si soy celíaca. Parece que se enamoró del jamón crudo”, agregó, entre risas.