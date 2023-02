Tiene 90 años y viaja dos horas en bicicleta para ver a su esposa enferma

Su esposa está en el hogar de ancianos de Apeldoorn, en los Países Bajos, que se encuentra a unos 16 kilómetros de la casa de Peter en Diepenveen, pero eso no le impide hacer el viaje en bicicleta dos veces al día.

En declaraciones al medio holandés Destentor, Peter dijo: "El frío no me molesta y con la lluvia siempre puedes ponerte una buena campera. Si el día es realmente malo, me tomo un taxi y alguno de mis hijos me traerá de vuelta. Así que siempre llegaré a mi esposa".

Peter realiza esta visita desde hace 7 años: "Ya lo he normalizado. Solo quiero estar con ella todos los días. Simplemente no puedo dejar de extrañarla. Lo hice en auto por un tiempo. Pero incluso entonces lo alternaba con la bicicleta".

Según un cálculo aproximado, con sus visitas diarias ya recorrió un total de 40 mil kilómetros: "Espero poder seguir haciéndolo", dice Peter con simpleza.

Lamentablemente, su esposa no es completamente consciente de lo que él hace por ella todos los días, pero eso no significa mucho para Peter. "Creo que no me reconoce y no sabe lo que hago todos los días", dijo Peter sobre si su esposa sabe de sus viajes en bicicleta. "Pero cuando vuelvo, me doy cuenta de que me da un abrazo muy agradable".

Para Peter no hay mucho misterio: "Quiero verla, escuchar su voz. Cuando entro en el hogar de ancianos, inmediatamente sé dónde está", dice Peter. "Ella ya no es la misma que era. Pero todavía estoy enamorado de ella. Cada vez que vuelvo a casa, creo que es un momento triste".