"Síndrome de Amok", el trastorno que habría tenido Laura Leguizamón antes del aberrante crimen

Desde el punto de vista clínico, el Amok ha sido asociado con trastornos psicóticos, depresivos severos o cuadros de estrés postraumático. Si bien no figura como diagnóstico autónomo en manuales como el de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (DSM-5), se lo considera dentro de los llamados “síndromes culturales” o expresiones atípicas de patologías psiquiátricas. En otras palabras, es una manifestación extrema de una patología mental latente.

Respecto a los motivos que podrían desencadenar este síndrome, no existe una única causa, pudiendo darse a partir de una combinación de factores psicológicos, sociales y personales. Muchas veces, quienes atraviesan un episodio de Amok tienen antecedentes de maltrato, traumas no resueltos, aislamiento emocional o presión psicológica sostenida. A diferencia de otros trastornos, el Amok puede aparecer de forma inesperada, incluso en personas que no presentan síntomas visibles de enfermedad mental.

Como en la mayoría de los trastornos mentales, el tratamiento del síndrome de Amok depende del diagnóstico adecuado de la patología subyacente. Los abordajes pueden incluir psicoterapia, contención psiquiátrica y, en algunos casos, medicación. Sin embargo, el principal desafío es la prevención: dado que estos episodios suelen surgir de forma abrupta, es fundamental estar atentos a señales de alerta como cambios de comportamiento drásticos, aislamiento social o irritabilidad extrema.