Shakira vs. Piqué: cómo superar el dolor de una infidelidad

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, canta Shakira en su última canción que hizo en colaboración con el productor musical Bizarrap. En la BZRP Music Session número 53, la cantante colombiana lanza “indirectas” a su ex pareja, Gerard Piqué, sobre los momentos dificiles que vivió en su relación y reflexiona sobre la fortaleza que adquirió desde que se enteró de las infidelidades del futbolista.