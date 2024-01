Seguí estos 11 consejos para aprender a cocinar

Pero yo no comencé mi trayectoria culinaria -que consiste en trabajar en restaurantes elegantes, presentar videos en internet y hacer un recetario- con comidas extravagantes o platillos complicados. Todo buen cocinero primero tiene que dominar lo básico, como tomar un cuchillo de la manera correcta, sazonar la comida y conocer sus quemadores y sartenes. Tal vez no sea lo más emocionante, pero todos tenemos que empezar por algo. (Les juro que incluso un profesional como Gordon Ramsay alguna vez picó las cebollas con lentitud y de manera desigual, quizás con un cuchillo desafilado). Por esa razón, el equipo de The New York Times Cooking, a lo largo del año pasado, ha estado trabajando en una serie nueva de videos para enseñar a cocinar, sean cuales sean tus razones para hacerlo.

Cada uno de los episodios de esta serie mensual se enfoca en un ingrediente (huevos, arroz, pollo, pasta, brócoli, pescado y carne) y te enseña cómo comprarlo, almacenarlo, prepararlo y, por supuesto, cocinarlo con varias técnicas. En los próximos meses, te enseñaré a hacer frittata con lo que tengas, pilaf a la mantequilla para sacarle provecho al arroz, el pollo asado abierto más sencillo, salmón crujiente sin que se salpique la estufa, brócoli a la parrilla que les encantará hasta a los más exigentes, una cena de filete al sartén y el espagueti de mi madre. En este proceso, aprenderás a blanquear, asar, estofar y más.