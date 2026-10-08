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Seguí esta receta de un exquisito budín de ricota y frutillas

Este budín dulce de ricota y frutillas rinde ocho porciones y se hornea en solo cuarenta y cinco minutos.

Hay postres que no necesitan ocasión especial. El budín de ricota y frutillas es de esos: se arma en minutos, perfuma toda la casa mientras se hornea y desaparece de la mesa antes de que se enfríe del todo.

En las casas argentinas este tipo de budín suele aparecer los domingos, cuando sobra ricota de la heladera o llegan las primeras frutillas de temporada. Es un clásico de la merienda, pero también funciona como postre después del almuerzo familiar.

Receta de budín de ricota y frutillas

Se trata de un budín húmedo y esponjoso, a base de ricota y huevos, con trozos de frutillas frescas distribuidos en toda la masa. No lleva técnicas complicadas: todo se mezcla a mano o con batidora eléctrica y se hornea en un solo molde, sin necesidad de armar capas ni rellenos.

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Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 60 minutos: 15 minutos de preparación y 45 minutos de cocción en el horno.

Ingredientes

  • 500 gr de ricota
  • 3 huevos
  • 150 gr de azúcar
  • 100 gr de manteca derretida
  • 200 gr de harina leudante
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 250 gr de frutillas frescas, cortadas en cubos pequeños
  • 1 cucharada de azúcar impalpable, para espolvorear (opcional)

Cómo hacer budín de ricota y frutillas, paso a paso

  • Precalentar el horno a 180 .
  • Enmantecar y enharinar un molde para budín de aproximadamente 25 cm de largo.
  • En un bol grande, batir la ricota con el azúcar hasta integrar bien.
  • Agregar los huevos de a uno, batiendo después de cada incorporación. No sobrebatir, alcanza con que la mezcla quede homogénea.
  • Sumar la manteca derretida y la esencia de vainilla. Mezclar.
  • Incorporar la harina tamizada en 2 o 3 tandas, con movimientos envolventes para que la masa no pierda aire.
  • Reservar un puñado de frutillas picadas y agregar el resto a la masa, mezclando suave.
  • Volcar la preparación en el molde. Distribuir por encima las frutillas reservadas.
  • Llevar al horno entre 40 y 45 minutos. Verificar el punto de cocción pinchando el centro con un palillo: debe salir limpio.
  • Dejar entibiar dentro del molde 10 minutos antes de desmoldar.
  • Espolvorear con azúcar impalpable antes de servir, si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 9 gr
  • Carbohidratos: 26 gr
  • Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín se conserva en la heladera, tapado con film o en un recipiente hermético, hasta 4 días. También admite freezer: envuelto bien, se mantiene hasta 2 meses. Para descongelar, dejarlo en la heladera de un día para el otro.

FUENTE: Infobae

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