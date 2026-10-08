Seguí esta receta de un exquisito budín de ricota y frutillas

FUENTE: Infobae
Tiempo de preparación
El tiempo total ronda los 60 minutos: 15 minutos de preparación y 45 minutos de cocción en el horno.
Ingredientes
- 500 gr de ricota
- 3 huevos
- 150 gr de azúcar
- 100 gr de manteca derretida
- 200 gr de harina leudante
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 250 gr de frutillas frescas, cortadas en cubos pequeños
- 1 cucharada de azúcar impalpable, para espolvorear (opcional)
Cómo hacer budín de ricota y frutillas, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 .
- Enmantecar y enharinar un molde para budín de aproximadamente 25 cm de largo.
- En un bol grande, batir la ricota con el azúcar hasta integrar bien.
- Agregar los huevos de a uno, batiendo después de cada incorporación. No sobrebatir, alcanza con que la mezcla quede homogénea.
- Sumar la manteca derretida y la esencia de vainilla. Mezclar.
- Incorporar la harina tamizada en 2 o 3 tandas, con movimientos envolventes para que la masa no pierda aire.
- Reservar un puñado de frutillas picadas y agregar el resto a la masa, mezclando suave.
- Volcar la preparación en el molde. Distribuir por encima las frutillas reservadas.
- Llevar al horno entre 40 y 45 minutos. Verificar el punto de cocción pinchando el centro con un palillo: debe salir limpio.
- Dejar entibiar dentro del molde 10 minutos antes de desmoldar.
- Espolvorear con azúcar impalpable antes de servir, si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 9 gr
- Carbohidratos: 26 gr
- Proteínas: 6 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El budín se conserva en la heladera, tapado con film o en un recipiente hermético, hasta 4 días. También admite freezer: envuelto bien, se mantiene hasta 2 meses. Para descongelar, dejarlo en la heladera de un día para el otro.