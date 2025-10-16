Seguí esta receta de bastones de garbanzos, apta para celíacos

Esta receta es particularmente adecuada para reuniones, meriendas o como parte de una picada saludable. Su presentación y sabor la convierten en una alternativa atractiva para grandes y chicos.
- Mezclado y preparación de la masa: 10 minutos
- Modelado de los bastones: 10 minutos
- Cocción en horno: 15 minutos
- Tiempo total: 35 minutos
- 400 g de garbanzos cocidos (pueden utilizarse garbanzos en conserva, bien escurridos)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cucharadas de almidón de maíz (maicena)
- 2 cucharadas de harina de garbanzos (agregar más si fuera necesario hasta lograr consistencia)
- 1 diente de ajo (opcional)
- 1 cucharadita de comino en polvo
- 1 cucharadita de pimentón ahumado o dulce
- Sal y pimienta al gusto
- 1 cucharada de jugo de limón
- Aceite en spray o pincelado para la bandeja
- Precalentar el horno a 200°C y cubrir una placa con papel manteca o vegetal, pincelando levemente con aceite.
- Procesar los garbanzos cocidos junto al ajo, el jugo de limón y el aceite de oliva hasta obtener una pasta fina y homogénea.
- Incorporar el almidón de maíz, la harina de garbanzos, el comino, el pimentón, sal y pimienta. Mezclar nuevamente hasta que la masa deje de adherirse a las manos (agregar más harina de garbanzos si resulta necesario).
- Tomar porciones de la masa y modelar bastones alargados, de aproximadamente un centímetro de grosor.
- Disponer los bastones en la placa, dejando espacio entre ellos.
- Hornear durante 15 minutos, girando los bastones a mitad de cocción para obtener un dorado homogéneo.
- Retirar, dejar entibiar y servir solos o con salsa a elección.
Con las cantidades indicadas, la receta rinde aproximadamente 18 a 20 bastones, lo que equivale a 4 porciones estándar.
Cada porción (5 bastones aproximadamente) aporta:
- Calorías: 120
- Grasas: 4 g
- Grasas saturadas: 0,5 g
- Carbohidratos: 17 g
- Azúcares: 0,7 g
- Proteínas: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
Los bastones pueden conservarse en recipiente hermético a temperatura ambiente durante 48 horas, o en refrigeración hasta 4 días. Es posible congelarlos cocidos por hasta un mes y recalentarlos antes de consumir.