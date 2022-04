Se viralizó un test que permite saber qué tan inteligente sos

Para poner nuestro cerebro a prueba se pueden realizar distintos test, pero en esta ocasión, el reto que se viralizó se caracteriza por ser la “evaluación de IQ más corta del mundo”. Solo incluye tres preguntas que, por más simple que parezca, lograron engañar a muchos haciendo que hasta el momento solo logro un 17% pueda completarlo.

Test viral

Pregunta 1: Un bate y una pelota cuestan $1.10 en total. El bate cuesta $1 más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota?

Pregunta 2: Si cinco máquinas tardan cinco minutos en fabricar cinco objetos, ¿Cuánto tiempo tardarían 100 máquinas en fabricar 100 objetos?

Pregunta 3: En un lago, hay un macizo de lotos. Todos los días, el macizo se duplica en tamaño. Si el macizo tarda 48 días en cubrir todo el lago, ¿Cuánto tiempo tardará en cubrir la mitad del lago?

Respuestas incorrectas

Respuesta 1: 10 centavos

Respuesta 2: 100 minutos

Respuesta 3: 24 días

Respuestas correctas

Respuesta 1: 5 centavos

Respuesta 2: 5 minutos

Respuesta 3: 47 días

Respuesta 1: digamos que la pelota cuesta X. Entonces el bate cuesta $1 más, entonces es X + 1. Así que tenemos bate + pelota = X + (X + 1) = 1,1 porque juntos cuestan $1,10. Esto significa 2X + 1 = 1,1, luego 2X = 0,1, entonces X = 0,05. Esto significa que la pelota cuesta 5 centavos y el bate cuesta $1.05

Respuesta 2: si a 5 máquinas les toma 5 minutos hacer 5 objetos, entonces a 1 máquina le toma 5 minutos hacer 1 objeto (cada máquina está haciendo un objeto en 5 minutos). Si tenemos 100 máquinas trabajando juntas, cada una puede hacer un objeto en 5 minutos. Entonces habrá 100 objetos en 5 minutos.

Respuesta 3: todos los días hacia adelante el macizo se duplica en tamaño. Entonces cada día hacia atrás se reduce a la mitad. Así que el día 47 el lago está medio lleno.

Si bien no es un cuestionario nuevo, ya que fue incluido en una investigación que realizó en 2005 el profesor Shane Frederick, el desafío apareció en los medios online y causó furor haciendo que se viralice al instante.

Finalmente, y para beneficio de sus participantes, Presh Talwalkar, el autor de “The Hoy of Game Theory: An Introduction to Strategic Thinking” reveló como encontrar las respuestas correctas en su blog, “Mind Your Decisions” (“Cuida tus decisiones”, en español).