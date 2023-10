Se fue del bar sin pagar la cerveza y la atraparon por un error

A lo largo del texto, el mozo revela que la mujer estaba tomando una cerveza y luego se pide otras dos, mientras comentaba que buscaba empleo. "Necesitaba trabajo y ha acabado dejándome el currículum, hasta ahí todo bien", contaba el trabajador.

''Cuando se ha llenado el bar de gente y me he descuidado me ha hecho un ''simpa'', así como suena. Después de dejarme el currículum y todo sus datos, se ha ido sin pagar'", resumió con sorpresa el muchacho.

Además, explicó que a las dos horas decidió llamar a la joven al número que figuraba en el currículum. Allí confirmó que el número no era falso y la joven le aseguró que iba a pasar a pagar lo que debía. Según el ticket, el monto era de 9 euros.

''He cerrado el bar y no ha aparecido'', lamentó el trabajador y completó en su mensaje a Soy Camarero: "Me ha parecido bastante surrealista".

Las mejores reacciones

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida en la red social X y muchos usuarios mostraron su absoluta sorpresa ante esta situación con final inesperado.

"Yo no le hubiera dicho nada del simpa, la hubiera citado para hacerle una entrevista y ya en persona le pondría el ticket delante y le haría un rol-play de ¿qué harías con una persona que te deja su CV y se va sin pagar?", planteó una comentarista.

"Se ve que lo del compromiso no lo cumple, pues empieza bien el currículum...'', señaló un usuario y otro agregó: "Ya no la contrataría, no por hacer un 'simpa', es lo de menos, sino por todo lo demás".

La más comprensiva apuntó: "Igual estaba cansada de tanto 'ya te llamaremos'. Y dijo: esta vez fijo que me llaman". "No sé, pero a mí no se me ocurriría contratar a alguien que se desayuna tres cervezas", insistió otro comentarista.

"Si me contratas, me lo quitas del sueldo", bromeó un tuitero y otro completó: "Estaba forzando una contratación para pagar la cuenta".