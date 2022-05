Se derrumbó un tobogán y los bañistas caen desde 10 metros de altura

Según las imágenes, la ruptura inició con un escape de agua que parecía deberse a una fuga, y segundos más tarde una parte del tobogán se desprendió, cayendo al suelo junto con varias personas. Los informes reportaron que 16 usuarios resultaron heridos, en su mayoría niños, y fueron trasladados al hospital con lesiones que iban de graves o leves.

Waterslide in Indonesia snaps in half while riders were inside..Multiple people fell and are injured