Se cansó de que sólo le ponga "Me gusta" y le hizo una picante pregunta

Este fue el caso de una usuaria en Twitter (“@olga_drewhope”) que decidió compartir la insólita pregunta que le hizo a un muchacho que la seguía en una de sus redes sociales y le “likeaba” cada foto que la joven subía. La chica se hizo viral por ser valiente y directa con la pregunta que le planteó al joven.

pregunta redes 1.jpg

Resulta ser que “@olga_drewhope” se cansó de que uno de sus seguidores en Instagram siempre le ponga “Me gusta” a cada foto que ella compartía en las conocidas historias de la plataforma, por lo que decidió confrontar la verdad y ser directa con el joven: “¿Te gustan mis historias o te gusto yo?”, preguntó la joven al muchacho. La usuaria compartió la captura de la pregunta que le hizo al joven y fue actualizando las “novedades” con sus seguidores en Twitter.

“¡Me ha dejado en visto! Esto demuestra que los hombres sois unos cobardes”, escribió primero la usuaria en un tuit. Conforme fue pasando el tiempo, la situación cambió y “@olga_drewhope” no dejó a sus seguidores con las ganas de saber si el chico había respondido o no.

“Acaba de contestar. En resumen es un muchacho con el que ya he quedado en una ocasión, pero no me quedó claro si le gusté o no y me sigue dando me gusta en stories y de vez en cuando interactuamos. Y la verdad que es muy guapo entonces corrí el riesgo y en TEORÍA hemos quedado el domingo, a ver qué pasa.”, finalizó la joven el hilo de Twitter.

¿Qué dijeron los demás usuarios?

La valiente pregunta que “@olga_drewhope” le hizo al muchacho que le ponía “Me gusta” a todas sus fotos y que luego compartió con la comunidad de Twitter, logró viralizarse y recolectar más de diez mil “corazones”. Los usuarios dejaron ver sus reacciones y felicitaron a la joven por su actitud directa.

“Jamás nadie se atrevió a tanto”, escribió una usuaria. “Ya basta de dar likes, hay que empezar a besarse”, le contestó la autora del tuit. “Ha hecho lo que todas queremos pero no nos atrevemos”, sumó otra joven. “Excelente jugada”, felicitó otra cibernauta.