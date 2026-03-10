Qué fruta ayuda a producir colágeno y a fortalecer los huesos

image

El kiwi y el colágeno

Los problemas óseos, los dolores articulares y la pérdida de elasticidad en la piel que empezamos a sufrir después de los 50 años se deben –en gran parte- a la falta de colágeno. Además, hay un dato clave: consumir un kiwi al día aporta el 85 por ciento de la vitamina C que necesita nuestro organismo para mantener su sistema inmune a pleno.

La vitamina C es fundamental para la producción de colágeno, y según un estudio de la Clínica Mayo, de los Estados Unidos, también ayuda a bajar los niveles de colesterol y controlar la presión arterial.

El colágeno cumple un rol esencial para mantener la piel firme, elástica e hidratada, ayudando a disminuir la presencia de arrugas y estrías. También permite que las heridas cicatricen más rápido y combate la celulitis. Pero el aporte del kiwi no se limita a eso: posee antioxidantes que retrasan el envejecimiento celular y también mejora el funcionamiento del aparato digestivo. Respecto de esto último, está indicado para aquellas personas que sufren de estreñimiento.

Otros beneficios del kiwi

Hay otra característica del kiwi que vale la pena destacar: los nutricionistas aconsejan consumirlo por sus cualidades para generar sensación de saciedad y no “picar” entre comidas. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, esta fruta de oro es fundamental “para mejorar el estado de ánimo y la vitalidad en aquellas personas con deficiencias de vitamina C”.

Además del paso de los años, existen otros factores que hacen que vayamos perdiendo colágeno. Se trata de la exposición al sol, el consumo de azúcar y el tabaquismo. Por esta razón, los hábitos saludables también tienen su injerencia en el tema. Otros alimentos que ayudan a que nuestro cuerpo genere colágeno son las carnes sin grasa, el atún, las verduras de hoja verde y los frutos secos.