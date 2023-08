Por qué un auto con GNC comienza a "tironear"

Sobre esto, da ejemplos concretos: «Una bujía que todavía a nafta tira, o sea que no da problemas pero ya debía haberse cambiado, en un auto naftero lo estirás al doble su cambio, y no molesta. Esto es porque requiere muy poca energía para iniciar la combustión, muy poca temperatura. Son 257ºC».

«En cambio, el motor a gas necesita casi el doble, 480ºC. Entonces, cuando la bujía empieza a tener un mínimo desempeño más abajo del debido, enseguida lo notás en un auto a gas y después, si vos lo dejas un tiempo andando a nafta, cuando empieza a fallar, también molestará. pero unos cuantos miles de kilómetros más”.

El mantenimiento, fundamental para que un auto a GNC no tironee

Esto no es un secreto. Cumplir con el mantenimiento programado del auto, que está indicado en el manual de usuario, es clave para que el auto no falle, o al menos, falle lo menos posible.

Sobre esto, Molerpa indicó: «sabiendo que está bien el sistema de encendido, o en tal caso, haciendo los reemplazos correspondientes, lo más probable de por qué tironea el auto con GNC sea por un tema de regulación, es decir, cómo está llegando el gas a ese auto; ya sea un equipo de de 5º o 2º generación».

«Reitero, por las dudas: el gas necesita más temperatura para iniciar la combustión, por lo tanto, más energía. Un motor a nafta con muy poco combustiona. Ponés una bujía en mal estado o cables con fugas y por ahí andan bien aun, pero a gas no, porque requiere todo óptimo», apuntó.

Ante esto, entonces cabe preguntarse si es necesario contar con componentes específicos para el gas, distintos a los originales. Molerpa, fue contundente: «No. Esto no significa que haya que tener nada especial para GNC. Nada de cables especiales, bujías o una bobina de mayor tensión. Sencillamente, el equipo original tiene que estar en correctas condiciones«.

«Generalmente, el cambio de bujías en los autos es entre 25.000 o 30.000 kilómetros. Vos dejas un Renault Megane o un Renault Logan a nafta unos 80.000 kilómetros con las mismas bujías, y no pasa nada. Seguro le quitas vida útil a las bobinas, pero ponele que no pasa nada. Ahora, si ese auto tiene gas, a los 25.000 o 30.000 kilómetros, o sea cuando toca el cambio de bujías, el auto va a tironear con gas, porque requiere mayor temperatura. Cuando el componente ya la perdió porque está degradado y no puede transmitirla, fuiste. Y en gas lo vas a notar”, sentenció el youtuber especialista en GNC.