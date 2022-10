Películas y series que podés ver en Halloween

Nope

La tercera película del director neoyorquino Jordan Peele se centra en el universo de los extraterrestres, una amenaza que aterrorizará a dos hermanos — interpretados por Daniel Kaluuya y Keke Palmer— que viven en un rancho donde entrenan caballos para producciones de Hollywood. Cuando los ovnis aparecen y provocan la muerte de su padre, en vez de huir o esconderse, estos hermanos deciden intentar capturar imágenes en video como evidencia, con la esperanza de que los haga ricos y famosos, según la sinopsis de Universal. Para ello, reciben la ayuda de un vendedor de tecnología llamado Ángel Torres y de un documentalista, Antlers Holst.

Peele utiliza en esta cinta el género del terror para hacer una crítica social, particularmente a la forma en que se consume el espectáculo. "El ADN de la película tiene este gran interrogante sobre la adicción humana al espectáculo", dice el director en uno de los avances promocionales de la versión extendida en Blu-ray de Nope.

Para Brian Lowry de CNN, la nueva película de Peele se acerca a lo que hizo M. Night Shyamalan en "Signs", el exitoso thriller de ciencia ficción que también se centra en la aparición de ovnis.

"Al ambientar gran parte de la trama en un rancho de caballos remoto en las afueras de Los Ángeles, el escritor, director y productor monta el terror en una escala familiar más bien pequeña, más cerca de "Signs" de M. Night Shyamalan que de la grandeza de "Close Encounters of the Third Kind" de Steven Spielberg, a pesar de esas nubes burbujeantes y cielos aprensivos", escribe Lowry en su reseña.

"Nope" debutó en el número 1 de la taquilla estadounidense y recaudó un estimado de US$ 44 millones de dólares en su fin de semana de estreno en julio de este año, según Universal Pictures.

Lowry reconoce que "Nope" está "bellamente filmada" y su banda sonora es "excelente", sin embargo, no ofrece el paquete completo de la primera película de Peele, también de terror, "Get Out".

"Es entretenida sin llegar a cumplir esas expectativas exageradas".

¿Dónde verla? Tras su estreno en los cines, "Nope" está ahora disponible en algunas plataformas de streaming. La puedes comprar en Amazon Prime Video o en Apple TV.

The Black Phone

Aunque "The Black Phone" se estrenó en Estados Unidos en 2021, ha entrado en esta lista porque a Latinoamérica recién llegó este año. Este thriller de terror protagonizado por Ethan Hawke sigue la historia de Finney (Mason Thames), un tímido niño de 13 años que es secuestrado por un sádico asesino que lo tiene atrapado en un sótano donde gritar no sirve de nada. De pronto, el niño comienza a recibir llamadas en un teléfono desconectado de las víctimas anteriores del asesino que "están decididos a asegurarse de que lo que les pasó a ellos no le pase a Finney", explica la sinopsis de Universal.

La cinta se basa en el cuento del mismo nombre, escrito por Joe Hill, el hijo de Stephen King.

"The Black Phone" está producida, dirigida y coescrita por Scott Derrickson, el escritor y director de otros títulos reconocidos del cine de terror y suspenso como "El exorcismo de Emily Rose" y "Sinister".

Barbarian

Tess (Georgina Campbell), una mujer joven que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo, alquila una casa en Airbnb para pasar la noche. Cuando llega descubre que la casa ya se había alquilado y un misterioso hombre (Bill Skarsgård) se está quedando ahí. De todas formas, Tess decide quedarse, una decisión equivocada pues empieza a escuchar tenebrosos sonidos que la llevan a distintos puntos de la casa. Pronto se dará cuenta que el desconocido no es lo único a lo que temer, según la sinopsis de la película.

"Barbarian" es la ópera prima de Zach Cregger, quien dirigió y escribió la cinta con evidentes influencias del clásico de Alfred Hitchcock, "Psycho".

"El guionista y director Zach Cregger asume que has visto "Psycho" o, si no, que el trauma psíquico de esa película se ha infiltrado en nuestra cultura lo suficiente como para que ninguna mujer del siglo XXI viaje sin preocuparse hasta cierto punto de que cualquier extraño dulce y aparentemente no amenazante que se encuentra en el camino podría ser un asesino en serie", escribe Peter Debruge en su reseña para Variety.

¿Dónde verla? Este thriller de terror se puede ver ahora en algunos cines de Estados Unidos y de Latinoamérica. Estará disponible en streaming a partir del 25 de octubre en HBO Max.

Smile

Sosie Bacon protagoniza este terror psicológico como una doctora que investiga las razones detrás de una extraña y dramática tragedia que ha sufrido su paciente. Tras presenciar el incidente, la Dra. Cotter (Bacon) empieza a experimentar una serie de circunstancias igualmente extrañas y aterradoras relacionadas con un demonio o espíritu malvado que se alimenta y se propaga por el trauma. A medida que el horror se adueña de su vida, comprende que la respuesta está en su propio pasado, dice la sinopsis de la película dirigida por Parker Finn.

"Smile" es quizá el estreno del cine de terror más esperado del año, o al menos, el más publicitado. Paramount Pictures hizo una espeluznante promoción que se volvió viral en las redes sociales. Para llamar la atención, enviaron actores de la película a un partido de béisbol donde simplemente se quedaban parados entre las gradas del público y sonreían de una manera peculiar, muy al estilo de la cinta de horror.

Halloween Ends

Con "Halloween Ends" se despide una de las franquicias de terror más exitosas de todos los tiempos. Jamie Lee Curtis regresa como Laurie Strode a esta nueva entrega que tiene lugar cuatro años después de los eventos sucedidos en "Halloween Kills" y, desde entonces, nadie en Haddonfield ha visto a Michael Myers. Su nuevo enemigo es el joven Corey Cunningham (Rohan Campbell) que fue acusado de asesinar a un niño al que cuidaba y, desde entonces, se desata una cascada de violencia y terror que obligará a Laurie a enfrentarse finalmente al mal que no puede controlar, de una vez por todas, dice la sinopsis.

¿Dónde verla? "Halloween Ends" se estrenó el 14 de octubre en los cines de Estados Unidos y en algunos de Latinoamérica. Está disponible en streaming a través de Peacock.

Hocus Pocus 2

¿Bastará la nostalgia de quienes crecieron en los noventa para que el público acoja la segunda entrega del clásico de noche de brujas Hocus Pocus? Está por verse. Por lo pronto, Brian Lowry de CNN dice que Disney debería beneficiarse de esa nostalgia 29 años después en una plataforma con un público menos exigente y familiar.

Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy regresan para interpretar a las malvadas hermanas Sanderson en la nueva película dirigida por Anne Fletcher.

“Han pasado 29 años desde que alguien encendió la Vela de la Llama Negra y resucitó a las hermanas del siglo XVII, y están buscando venganza. Ahora depende de tres estudiantes de secundaria evitar que las voraces brujas causen un nuevo tipo de caos en Salem antes del amanecer en la víspera de Todos los Santos”, se lee en la sinopsis oficial de la cinta.

Crimes of the Future

Llamado "el padre del horror corporal", David Cronenberg dirige esta película de ciencia ficción de terror que es protagonizada por Kristen Stewart, Viggo Mortensen y Léa Seydoux. "Crimes of the Future" se estrenó durante el Festival de Cine de Cannes este 2022, donde compitió por la Palma de Oro y recibió una ovación de pie de siete minutos, según Variety.

Si bien la película fue ovacionada, más de un espectador abandonó la sala de cine debido a las crudas y gráficas imágenes que plantea. Se trata de una película difícil de digerir, según la crítica, pero si te animas a verla te dejamos la sinopsis oficial y el trailer para que te des aunque sea una idea.

“A medida que la especie humana se adapta a un entorno sintético, el cuerpo sufre nuevas transformaciones y mutaciones. Con su pareja Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), célebre artista de performance, muestra públicamente la metamorfosis de sus órganos en actuaciones vanguardistas. Timlin (Kristen Stewart), una investigadora del Registro Nacional de Órganos, sigue obsesivamente sus movimientos, y es entonces cuando se revela un grupo misterioso... Su misión: utilizar la notoriedad de Saul para arrojar luz sobre la siguiente fase de la evolución humana".