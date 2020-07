Un padre y su hijo de 9 años reciclaron botellas y crearon anteojos

Un padre australiano y su hijo de nueve años se han unido para comenzar a convertir botellas de plástico en lentes de sol.

Cada año hay tanta basura que termina en nuestros vertederos y centros de reciclaje y Nik Robinson quería asegurarse de que esta basura se convirtiera en algo útil.

Cada par de lentes está hecho de una sola botella de 600 ml y hay tres colores entre los que puede elegir: limonada, cola y aguamarina.

Nik dijo que se inspiró para comenzar Good Citizens hace dos años cuando su hijo Harry estaba aprendiendo sobre el medio ambiente en la escuela. Cuando Harry le preguntó a su padre si había algo que pudiera hacer para ayudar al planeta, Nik comenzó a pensar en algo en lo que pudiera contribuir.

Las creaciones logradas con las botellas de plástico.

Todo el proceso para convertir botellas de plástico en lentes de sol

Añadió: ‘Al principio, no pensé mucho en eso, pero me hizo pensar. Quizás podríamos hacer algo; tal vez podríamos tomar basura y convertirla en algo bueno’.

“Uno de los mayores problemas de desechos a nivel mundial son las botellas de plástico de un solo uso, así que comencé a investigar si el PET reciclado podría usarse para productos. No podía entender por qué los fabricantes fabricaban productos con plástico nuevo cuando había una pila tan grande de desechos descartados. Plástico que podría ser utilizado”.

“Ahora sé por qué. No es fácil. Me llevó más de dos años de investigación, pruebas y ajustes. En broma lo llamamos nuestro tiempo de ‘juicio y terror’. Ha habido momentos en los que me he sentido exhausto sentado en el auto en un momento de regreso de la fábrica llorando porque no podíamos encontrar una manera de solucionar un problema. Estábamos decididos a que nuestros cuadros fueran 100% reciclados y eso ha sido increíblemente desafiante “.

Afortunadamente, han logrado perfeccionar su oficio y ahora tienen algunas gafas de sol muy elegantes para mostrar por todo su arduo trabajo.

Nik espera que estas gafas de sol muestren a las personas que hacer cosas exclusivamente con material reciclado no es un objetivo imposible.

Puede comprar un par por 99 dólares y hacer tu parte para ayudar a deshacerse del plástico no utilizado.

Fuente: intriper