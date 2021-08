Organizó un baby shower, no fue nadie y su historia se viralizó

Hace una semana, Marysol López quiso festejar con sus seres queridos para presentar a la pequeña que nacerá en los próximos días. A pesar de su dedicación a la hora de los preparativos, nadie asistió al festejo, ni siquiera su propio esposo.

La frustrada celebración aconteció en la localidad de Azteca en Mazatlán, México. De esta manera, decidió compartir sus sentimientos a través de Facebook a sus contactos y así invitarlos a que acudan a su hogar a comer lo que preparó para sus invitados.

baby shower sin invitados.png

“Quienes gusten venir a comer no importa que no traigan regalo solo no deseo que se quede la comida. Me dejaron como novia de rancho vestida y alborotada en mi baby shower. Quien guste venir mande mensajito y les paso la dirección por inbox”, escribió a través de su perfil junto a las imágenes de las mesas y las sillas, todas vacías.

La propia Marysol López destacó al medio mexicano Los Noticieristas que había tomado varios cuidados teniendo en cuenta la situación sanitaria, como reducir al máximo la lista de invitados, disponer de gel antibacterial y sanitizante. Y hasta había preparado cubrebocas como souvenirs de la celebración.

“Me animé a publicarlo en mi perfil por mis amistades o conocidos, pero jamás pensé que tuviera un alcance así”, agregó al citado medio mexicano. Días después, también en su red social, la mexicana volvió a agradecer a quienes la acompañaron en ese particular momento.

“Doy gracias infinitas a Dios y a cada personita que estuvo a mi lado este día, recibí muchísimos mensajes con buenos deseos, otros muchos con malos, otros muchos muy crueles. Vi publicaciones que se compartieron solo con el fin de burlase y reírse de mí, y en otras vi buenos comentarios. La verdad, qué pena ver cómo les encanta hacer pedazos a las personas, cómo hay hombres hablando mal de mujeres. Pero, en fin a la gente nunca se le da gusto, y yo solo les deseo bendiciones a todas y cada una de ellas, les deseo que siempre estén bien de salud”, escribió la joven.