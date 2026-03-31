Ofrecen sueldos para vivir en Los Alpes

El proceso de selección se realiza en varias etapas. En una primera instancia, quienes manifiesten interés deben completar un formulario de inscripción en línea. Esta herramienta permite a los investigadores recabar información sobre antecedentes médicos, hábitos y nivel de actividad física. Luego, el equipo de Eurac Research realiza una preselección y convoca a entrevistas y exámenes médicos específicos, enfocados en detectar posibles factores de riesgo ante la exposición prolongada a ambientes de altura.

El estudio forma parte de un proyecto de investigación denominado MAHE_2026. Según Eurac Research, la finalidad de esta iniciativa es obtener datos actualizados sobre los efectos de la hipoxia, es decir, la reducción de oxígeno en sangre, en personas sanas que residen temporalmente en altura. Los resultados permitirán desarrollar nuevas estrategias para la prevención y el tratamiento de problemas médicos frecuentes en la montaña, como el mal agudo de altura, la fatiga crónica y los trastornos del sueño. Además, los hallazgos podrían ser de utilidad para optimizar la preparación de deportistas, rescatistas y trabajadores que operan en entornos similares.

Durante la experiencia, los participantes deben someterse a evaluaciones periódicas. El protocolo incluye controles médicos diarios, análisis de sangre y pruebas de resistencia física. El equipo de investigación monitorea parámetros como la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y la respuesta del organismo al esfuerzo. Además, se evalúan aspectos psicológicos y emocionales para determinar el impacto del aislamiento y las condiciones de vida en la montaña.

El refugio ofrece espacios comunes, dormitorios compartidos y zonas específicas para la realización de las actividades científicas. La convivencia entre voluntarios constituye un elemento central de la experiencia, ya que el estudio también examina la dinámica de grupo y la adaptación social en ambientes extremos. Los participantes cuentan con acceso a recursos recreativos y pueden disfrutar del paisaje alpino durante el tiempo libre. No se exige experiencia previa en actividades de montaña, aunque se valora el interés por la naturaleza y la disposición para colaborar en tareas cotidianas dentro del refugio.

La iniciativa de Eurac Research incluye la entrega de una compensación económica de 400 euros para cada voluntario que complete el período de estudio. Este monto apunta a cubrir eventuales gastos personales y a reconocer la dedicación de los participantes. La organización aclara que el pago se realiza al finalizar la experiencia y que la participación es voluntaria, sin relación laboral formal.

El estudio cuenta con el respaldo de un equipo multidisciplinario compuesto por médicos, biólogos, psicólogos y técnicos especializados en investigación de montaña. Todos los procedimientos cumplen normas éticas y estándares internacionales de seguridad. El monitoreo permanente y la presencia de profesionales en el refugio buscan minimizar riesgos asociados a la altitud y garantizar la atención inmediata ante cualquier eventualidad.

Quienes deseen postularse pueden acceder al formulario en el sitio de Eurac Research. La institución recomienda leer cuidadosamente los requisitos y compromisos antes de enviar la solicitud. El proceso de selección continuará hasta completar el cupo de treinta voluntarios.

El proyecto MAHE_2026 representa una oportunidad para quienes buscan nuevas experiencias y desean contribuir al avance del conocimiento sobre la salud en la montaña. La información recogida durante el estudio se utilizará para publicaciones científicas y para el diseño de futuras intervenciones en medicina de altura.