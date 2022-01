Netflix: cómo quitarle el acceso a quien le prestaste la cuenta

Netflix es una de esas plataformas que habitualmente es compartida por diferentes usuarios, amén de los esfuerzos de la compañía que gestiona el servicio para que eso no ocurra entre personas que no residen en una misma casa. La mecánica es sencilla: sólo hay que cantar la contraseña para que otros accedan a la cuenta, más allá de si pagan o no la tarifa mensual.