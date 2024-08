Muffins de vainilla en 4 pasos: ¡súper rápidos!

O sea, si lo pensás, casi todo viene con gusto a vainilla: yogur, helado, postrecitos, vainilla (hello!), bizcochuelos, etc. Y no conozco a nadie que me haya dicho jamás “no me gusta la vainilla”, aunque si he tenido que oír la inverosímil frase: no me gusta el chocolate.

Como sea, los muffins de vainilla vienen a completar ese vacío que nos invade cuando son las cuatro de la tarde y no sabés que corno vas a merendar. Me encanta hacer muffins de vainilla para los chicos, porque es un éxito aseguradísimo y se puede medir cuanto se come, o guardar si sobran. En eso le ganan a las tortas y los budines.